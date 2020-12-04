Оренбург, , 11:11 — REGNUM В Оренбургской области местная жительница пожаловалась судебным приставам на навязчивые звонки от коллектора, который требует погасить просроченную задолженность. Между тем женщина не является должником, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

В ходе проверки выяснилось, что коллекторское агентство взаимодействовало с заявителем путем осуществления телефонных звонков по вопросам задолженности ее знакомого. Сама же женщина согласия на взаимодействие с данной организацией не давала.

Юрлицо признано виновным в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Агентство оштрафовано на 75 тысяч рублей. Организация пыталась оспорить штраф, но безрезультатно.

Напомним, в регионе в 2019 году зафиксирована почти 1 тысяча жалоб на коллекторов. За нарушения общая сумма штрафов превысила 5 млн рублей.

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