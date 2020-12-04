Саранск, , 11:08 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 4 декабря выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 89 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 105 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 23 человека, всего с начала пандемии выздоровели 9055 жителей Мордовии. 65 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончался один житель республики. В течение предыдущих 24 часов летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1985 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 3 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 2014 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1512 человек.