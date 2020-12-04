Степанакерт, , 11:13 — REGNUM Помощь населению Степанакерта начали оказывать российские военные медики, в течение минувшего дня они осмотрели 40 человек. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости»

Терапевты, хирурги и другие профильные специалисты консультировали, осматривали и оказывали квалифицированную помощь местным жителям. Прибывшие из России анестезиологи-реаниматологи помогали своим коллегам из городской больницы, которые спасают тяжёлых пациентов в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армению перебросили медицинский отряд специального назначения Восточного военного округа. Самолёты Ил-76 доставили из Хабаровска более 60 медиков.

Читайте также: В Карабахе оценили присутствие российских миротворческих сил в регионе