Саратов, , 11:39 — REGNUM В Саратовской областной библиотеке для слепых в Международный день инвалидов представили тактильную карту города. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр Михаил Исаев.

О создании тактильной карты задумались в 2019 году, когда Саратовская специализированная библиотека для людей с проблемами зрения и подобная Санкт-Петербургская библиотека представили передвижную тактильную выставку «Зримый Петербург». Мероприятие длилось на протяжении месяца. За это время провели более 100 экскурсий. Именно тогда была озвучена инициатива по созданию проекта «Зримый Саратов», которая была поддержана, сказал Исаев.

ИА REGNUM напоминает, в Ростовской области театральные постановки стали доступны незрячим ценителям искусства. В Новошахтинском драматическом театре представили музыкальный спектакль «Аладдин» — постановка адаптирована для тотально слепых и слабовидящих.

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