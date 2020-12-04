Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки еще пять человек умерли от COVID-19, заразившись коронавирусом. Вместе с тем за сутки в регионе выписали в связи с выздоровлением более пятисот человек, что более чем в два раза превышает количество выявленных случаев. Об этом 4 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Согласно обнародованным данным, за прошедшие сутки в регионе выявили 212 новых зараженных, что на на два случая больше, чем было днем ранее, а выписали 561 человека, это на 124 пациента больше, чем в предыдущие сутки.

Отметим, уровень выявляемого заражения в регионе держится на отметках от 200 до 212 случаев в сутки с 18 ноября.

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 17 790 жителей, из которых 13 329 вылечились, еще 4308 продолжают лечение. 153 человека умерли от COVID-19.

В свою очередь региональный оперативный штаб сообщает, что за 2 декабря наибольшее число зараженных в области было выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Всеволожск (18), Выборг (16), Мурино (11), Кингисепп (10).

В настоящий момент в Ленобласти развернуто 2457 коек из которых 553 свободны (21,5%), в том числе 231 реанимационных.

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