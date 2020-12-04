Новосибирск, , 11:01 — REGNUM В Новосибирске меняется стоимость проезда в общественном транспорте. Изменения начнут действовать с 15 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Такое решение 30 ноября принял департамент по тарифам Новосибирской области. Стоимость проезда в трамвае и троллейбусе составит 24 рубля, на автобусе — 25 рублей. Поездка в метро обойдется в 26 рублей (согласно постановлению правительства Новосибирской области от 1 декабря)», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что скидки по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» сохраняются.

Как сообщает корреспондент и, в настоящее время стоимость проезда в трамвае и троллейбусе — 23 рубля, автобусе — 24 рубля, метро — 25 рублей.