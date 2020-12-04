Ставрополь, , 11:01 — REGNUM Количество «очагов аварийности» на дорогах Ставрополья в 2020 году снизилось на 12%. Этому способствовали в том числе установка камер видеофиксации нарушений и устройство разделительных полос на сложных участках трасс, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевой межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Отмечается, что в настоящее время на Ставрополье доля региональных автотрасс, соответствующих всем нормативным требованиям, превышает плановый показатель по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год и составляет 76%. Годом ранее доля таких дорог в крае составляла 74,7%.

Вместе с тем, как отмечается, растущая интенсивность дорожного движения и развитие внутреннего туризма требуют дальнейшей работы по профилактике ДТП. Так, в 2021 году на Ставрополье начнется внедрение интеллектуальной транспортной системы, позволяющей оптимизировать автомобильные потоки.

По итогам обсуждения глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил рассмотреть возможности для увеличения количества видеокамер фиксации нарушений, запланированных к установке на дорогах края в ближайшие годы. Также, по его словам, должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия в образовательной сфере. Губернатор поручил проработать вопрос о размещении в регионе второй лаборатории безопасности для обучения детей правилам дорожного движения, а также увеличить число обучающихся в детско-юношеских автошколах.