Нальчик, , 11:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пойдет под суд житель города Сочи, которого поймали на мошенничестве. Предприимчивый 53-летний мужчина провернул аферу, с помощью которой похитил 450 тыс. рублей у сельхозпредприятия Кабардино-Балкарии, сообщили 4 декабря в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено в ходе следствия, злоумышленник написал письмо в адрес крупного сельскохозяйственного предприятия Кабардино-Балкарии, в котором от имени минсельхоза республики попросил оказать благотворительную помощь для покупки медоборудования. Оно якобы необходимо для обустройства палаты неотложной помощи.

Руководство сельзозпредприятия решило удовлетворить просьбу и перечислило деньги на счет, указанный в письме, однако, когда подтверждения от минсельхоза о их получении не пришло, заволновалось.

«Представители агроконцерна, который занимается меценатством, перечислили на указанные в письме реквизиты денежные средства в размере 450 тысяч рублей. Позже руководство предприятия обратилось в минсельхоз КБР с просьбой подтверждения получения платежа. Тогда выяснилось, что ведомство не направляло никаких писем в адрес сельскохозяйственной организации», — говорится в сообщении МВД.

Мошенника нашли в Краснодарском крае, задержали и заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении него передано в суд для вынесения приговора. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.