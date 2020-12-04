Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге за истекшие сутки выявлено 3694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 4 декабря в федеральном оперштабе. Этот показатель всего на два случая больше, чем было выявлено сутками ранее.

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Напомним, власти Петербурга накануне заявили о выходе на плато по количеству новых случаев инфицирования, которое, тем не менее, ежедневно превышает 3 тысячи еще с 24 ноября.

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Также за последние сутки в Северной столице выписаны 2437 человек. Это на 503 человека меньше, чем сутками ранее, когда в городе был достигнут максимальный показатель выписки за время пандемии.

Смертность от COVID-19 в Петербурге остается на высоком уровне, хотя и несколько снизилась в последние дни. За минувшие сутки официально подтверждено 57 летальных исходов. Это на 12 случаев меньше, чем за сутки до этого. Напомним, «рекордным» для города остается показатель в 85 смертей за сутки, достигнутый уже дважды.

С учетом новых данных в Петербурге за время пандемии выявлено 140 674 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших ковидом выздоровел 80 441 человек. Непосредственно от заболевания скончались 5725 человек. Летальность COVID-19 в Петербурге составляет 4%.

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Напомним, с сегодняшнего дня в Петербурге вводятся новые запреты и ограничения. Они максимально усилятся перед Новым годом и в ходе новогодних каникул.

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