Анкара, , 11:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Турции 4 декабря запустило пробную практику, заключающуюся в проведении встреч пациентов с COVID-19, находящихся на самоизоляции, со своими врачами в режиме онлайн. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

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Благодаря приложению, действующему в Анкаре, Кырыккале, Ялова, Стамбуле и Самсуне, пациенты, находящиеся на карантине, могут записаться на прием через центральную систему записи к врачу и связаться с медицинским работником по видеосвязи. Пациент также получает свой рецепт по СМС.

Данный пилотный проект под названием «Др. электронный пульс» также практикуется в области семейной медицины в городе Самсун.