Оренбург, , 10:59 — REGNUM Администрация Оренбурга привлечена к административной ответственности за уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Оренбургской области.

В ходе прокурорских проверок установлено, что территории набережной реки Урал не приспособлена для использования маломобильными гражданами, имеющими проблемы со здоровьем. Напомним, ежегодно в рамках нацпроекта проводится реконструкция участков набережной. Между тем, для инвалидов-колясочников не предусмотрен спуск к реке.

Ситуация с ограничением свободы передвижения инвалидов отмечена и на объектах транспортной инфраструктуры — на остановочных пунктах «ДК ТРЗ», «Бурчак-Абрамовича», «60 лет Октября» и путях подхода к ним.

Безбарьерное передвижение инвалидов не организовано и в стенах здания самой мэрии. Входные группы зданий администрации и ее отдела по работе с обращения граждан не оборудованы контрастными полосами, тактильно-контрастными указателями.

За нарушение законодательства о социальной защите инвалидов мэрия оштрафована на 20 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.