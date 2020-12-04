Москва, , 10:54 — REGNUM Посольство Великобритании в России украсило новогодними и рождественскими игрушками ёлку, подаренную Московским государственным университетом им. Ломоносова 40 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

Отмечается, что посольство традиционно принимает гостей по случаю Рождества и Нового года. Однако в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом все праздничные мероприятия были отменены.

«Чтобы поддержать дух Рождества, мы украсили ель, которая растет на территории резиденции», — говорится в сообщении. Дерево получено посольством из ботанического сада МГУ.

В дипмиссии подчеркнули, что верхушку ёлки украсит статуэтка «Дух экстаза». Это символическое изображение богини Ники, которое стало атрибутом автомобилей Rolls-Roys.