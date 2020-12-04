Уфа, , 10:56 — REGNUM Первую в стране QR-Конституцию представили на V Общероссийском юридическом форуме «Конституция-2020: эволюция публичной власти» в Уфе. Об этом 4 декабря сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, интерактивный проект поможет распространить информацию о новых поправках в Конституцию России: каждый владелец смартфона сможет получить доступ к актуальной редакции Основного закона страны.

Отмечается, что QR-Конституция будет постоянным элементом нематериального цифрового наследия Башкирии, а также объяснить широкому кругу лиц многие нормы права в доступной форме.

Сообщается, что стенды с QR-кодами будут установлены в МФЦ, Башкирском государственном университете, а также на автобусных остановках общественного транспорта и других социально значимых объектах. Первую же стелу установят в Конституционном суде Башкирии.

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