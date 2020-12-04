Сеул, , 10:52 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

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По их словам, коронавирус был выявлен у шести представителей сухопутных войск и одного представителя морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах страны увеличилось до 396.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 629 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 36 332.

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