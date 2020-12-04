Петрозаводск, , 11:00 — REGNUM В Республике Карелия с начала пандемии от последствий заражения умерли 110 человек, за последние сутки в регионе зарегистрировано еще два летальных исхода от COVID-19, а также еще одна смерть пациента с внебольничной пневмонией. Об этом 4 декабря сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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По его словам, в госпитале для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска, 1959 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице — петрозаводчанин 1941 года рождения. Также от внебольничной пневмонии умерла женщина 1951 года рождения: тест на COVID-19 у нее был отрицательный.

«Все трое страдали тяжелыми сопутствующими заболеваниями, — уточнил губернатор. — С начала пандемии умерли 110 человек. Смертность от COVID-19 в республике составляет 17,9 случая на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 28,4 случая на 100 тысяч населения».

Также в Карелии за прошедшие сутки было выявило 473 новых инфицированных (на три случая больше, чем сутками ранее), среди которых 26 детей. Из них заболели 452 человека (95,5%).

«В стационарах находятся 753 человека, из них в состоянии средней тяжести — 621, тяжелых — 121, на ИВЛ — семь», — уточнил глава Карелии.

Всего с начала пандемии в республике было выявлено 17 406 инфицированных человек, из них 10 262 человека выписаны, в том числе 428 за сутки. Продолжают лечение 7034 жителя, таким образом на амбулаторном лечении в настоящий момент находятся 6281 человек.

Добавим, с внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2751 человек, в том числе 34 человека за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 94 человека умерли от пневмонии.

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