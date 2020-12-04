Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В ближайшее время на земле над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге организуют зелёную зону. Об этом заявил глава города Александр Высокинский журналистам.

Ранее у ООО «Промавтосервис» не удалось сохранить за собой территорию, на которой компания уже построила автоцентр. Здание снесут, а на освободившейся земле временно организуют зелёную зону.

«Когда придет время для метро, будем строить станцию», — сказал Высокинский в эфире портала «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, недостроенная станция метро «Бажовская» должна была стать пересадочной для первой и третьей линий метрополитена. Однако до сих пор в городе действует лишь одна ветка метро.

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