Симферополь, , 10:48 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтвержден 251 случай заражения коронавирусом, сообщил в соцсетях 4 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов. Таким образом, в регионе увеличивается суточный прирост заразившихся — накануне сообщалось о 244 новых носителях.

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«За 3 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 204 выявлены при обращении за медицинской помощью, 47 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

За минувшие сутки лаборатории региона обследовали на коронавирус 5471 человек.

Общее число выявленных носителей коронавируса в Крыму за период пандемии достигло 16 314, выздоровели 12 374 человека. Скончались с начала пандемии 315 человек, в том числе восемь включены в статистику за минувшие сутки.