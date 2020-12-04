Грозный, , 10:46 — REGNUM В Чечне строится новая мечеть, которая будет вмешать в себя до 4,5 тыс. верующих. Она возводится в память о погибших при покушении на первого руководителя республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Величественный храм, проект которого был разработан известными во всем мире архитекторами, украсит город Грозный уже в будущем году.

Имена погибших присвоят пяти минаретам мечети. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова погибшие во время теракта Абубакар, Алхазур, Рамзан, Хасайн и Юсуп были двоюродными и троюродными братьями.

«Это достойные сыны чеченского народа, которые погибли в 1998 году во время покушения на моего дорогого отца Ахмата-Хаджи», — приводит слова Кадырова ИА IslamNews.

Всего в Чечне в 2020 году было построено 22 мечети.