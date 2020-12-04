Чита, , 10:45 — REGNUM В Забайкальском крае стартовала благотворительная акция помощи детдомовцам паллиативным детям «Попутка». Как сообщает сегодня, 4 декабря, пресс-служба краевого правительства, предприниматель Артём Меняйло решил выкупить игрушки, которые создали воспитанники в читинских центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и подарить их паллиативным больным детям.

«Мы работаем с ребятами-волонтерами в рамках акции «Попутка». Поступило такое предложение от волонтеров — выкупить игрушки, которые созданы руками детей-детдомовцев, и подарить эти произведения искусства паллиативным ребятишкам.

Акция хорошая, предприятие пошло навстречу, захотели поучаствовать, чтобы тепло детских рук было передано тем, кто больше всего нуждается сейчас в поддержке», — пояснил предприниматель.

По его словам, уже с 7 декабря водители, которые участвуют в акции «Попутка», начнут передавать эти игрушки детям.