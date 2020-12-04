Оренбург, , 10:42 — REGNUM В Оренбурге задержан 20-летний местный житель, которому инкриминируют подделку удостоверения сотрудника полиции, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Молодой человек подозревается по части 4 статьи 327 УК РФ («Изготовление поддельного документа с целью облегчить совершение другого преступления»).

По версии следствия, оренбуржец изготовил служебное удостоверение оперуполномоченного полиции на чужое имя, куда поместил фотографию с собственным изображением. Липовый документ молодой человек предъявлял горожанам, что облегчало совершать разбойные нападения и хищение имущества.