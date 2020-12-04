Стокгольм, , 10:44 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции теперь уполномочено принять решение о введении прямого запрета на посещение учреждений по уходу за пожилыми людьми. Сами власти пока рассматривают данный шаг как крайнюю меру, однако они подчеркивают, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановке в стране, они готовы к ней прибегнуть. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«При необходимости мы можем это сделать. Но мы по-прежнему рассматриваем это как крайнее средство, когда все остальные меры были уже предприняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Подчеркивается, что администрация того или иного дома престарелых может делать исключения при организации визитов близких родственников к постояльцам. Речь идет о супругах, состоящих в зарегистрированном браке или людях, состоящих в гражданском браке.

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