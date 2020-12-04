Саратов, , 10:57 — REGNUM В Саратовской области в рамках реализации нацпроекта «Демография» за 11 месяцев текущего года с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет появились 425 малышей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облминздрава.

Процедуру ЭКО можно пройти бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Чем раньше пациенты обратятся за помощью, тем быстрее будет поставлен диагноз и назначено лечение. Супружеским парам при отсутствии беременности, а также если женщина старше 35 лет, рекомендуют обратиться к врачу. Во-первых, проведут обследование, далее направят к узким специалистам. В сфере охраны репродуктивного здоровья населения в регионе оказывают помощь в ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области». Здесь пациенты наблюдаются от первичного приема по бесплодию до проведения ЭКО с последующей поддержкой до родов.

Обследование пары занимает от 3 до 6 месяцев в зависимости от выявленных заболеваний. Параллельно с этим идет лечение и подготовка к процедуре ЭКО. По оперативным сведениям, за 11 месяцев 2020 года на учет по беременности после ЭКО встали 383 женщины, родились 425 детей.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году в Архангельской области в рамках ОМС врачи провели 576 процедур экстракорпорального оплодотворения. На проведение процедуры в этом году направили уже 67,5 млн рублей.

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