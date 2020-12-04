Копейск, Челябинская область, , 10:39 — REGNUM В Копейске Челябинской области двое неизвестных напали на врача. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, инцидент произошёл 2 декабря в помещении травмпункта. Этому предшествовала словесная перепалка. Затем один из посетителей ударил медика и оба скрылись.

Сотрудники полиции ведут проверку по факту инцидента. Нападавших ищут. Отметим, случаи нападения на врачей в России происходят периодически. Среди прочих, нападают и на бригады скорой помощи.