Стокгольм, , 10:42 — REGNUM После обновления статистики 3 декабря число умерших от COVID-19 преодолело еще одну психологическую отметку. Теперь в стране от заболевания официально умершими считаются 7007 человек. В свою очередь государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что эпидемиологическая ситуация в стране все еще отличается от той, которая наблюдалась этой весной. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что 3 декабря в Швеции было зарегистрировано еще 35 скончавшихся в результате заболевания COVID-19.

Как подчеркивают шведские журналисты, за последний месяц в Швеции от COVID-19 скончались более 1000 человек, еще около 2000 были госпитализированы.

«Насколько ситуация серьезна?», — поинтересовались у пришедшего в студию SVT Тегнелла.

«Цифры говорят сами за себя, и за ними стоят жизни люди, о которых нельзя забывать. Так что понятно, что ситуация чрезвычайная. Все совсем не так, как было прошлой весной, но все крайне серьезно», — ответил Тегнелл.

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