Ижевск, , 10:37 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 4 декабря провели 658 088 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3403 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3202 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом пять человек. Накануне в республике было зарегистрировано шесть летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 238 человек.