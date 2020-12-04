Новосибирск, , 10:37 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 4 декабря, за прошедшие сутки выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 186 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 30 лет, 68 лет, 70 лет и женщины в возрасте 70 лет, 71 год, 71 год и 79 лет. Всего умерли 771 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 184 человека, на ИВЛ — 46 пациентов».

Всего в регионе выявлено 23 408 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1450 детей, 19 102 пациента выздоровели (+195 за сутки).