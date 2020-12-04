Курган, , 10:37 — REGNUM В Курганской области в ряде школ с 7 декабря возобновляется очное обучение. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В 9 классах вводится очное обучение, кроме школ города Кургана. За парты сядут ученики всех 11 классов региона.

К занятиям также приступят ученики всех классов малокомплектных сельских школ при условии, что если они расположены в отдельных зданиях, корпусах, филиалах.