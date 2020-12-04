Курган,
4 декабря 2020, 10:37 — REGNUM В Курганской области в ряде школ с 7 декабря возобновляется очное обучение. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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В 9 классах вводится очное обучение, кроме школ города Кургана. За парты сядут ученики всех 11 классов региона.
К занятиям также приступят ученики всех классов малокомплектных сельских школ при условии, что если они расположены в отдельных зданиях, корпусах, филиалах.
«Период вынужденного «дистанта» позволил стабилизировать ситуацию и снизить число заболевших как среди педагогов, так и школьников, особенно в малонаселенных пунктах. Поэтому было принято решение возобновить очное обучение для всех классов сельских школ, где обучаются не больше 150 детей. Сложнее всего обстоят дела в областном центре, где сохраняется высокий риск заражения коронавирусом. Поэтому в Кургане вернутся за парты только ученики 11 классов, которым в этом году предстоит сдавать экзамены», — пояснил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров
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