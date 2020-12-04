Нур-Султан, , 10:36 — REGNUM Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Казахстане планируют запустить 22 декабря. Об этом заявил глава правительства республики Аскар Мамин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили 4 декабря в пресс-службе главы государства.

По словам председателя правительства, массовую вакцинацию населения Казахстана планируется начать с начала 2021 года. На начальном этапе вакцину получат наиболее уязвимые слои населения, в том числе медики, преподаватели и правоохранители.

Мамин представил результаты разработки казахстанской вакцины против коронавируса. По его словам, 29 ноября в Казахстане завершилась вторая фаза испытаний. Премьер-министр отметил, что пока не выявлено побочных действий.

С 25 декабря начнется третья фаза испытаний — вакцину получат 3 тыс. добровольцев. Испытание планируется завершить в марте 2021 года.

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