Москва, , 10:35 — REGNUM В ноябре в Москве количество доноров плазмы крови увеличилось на 82%. Об этом 4 декабря сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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«В ноябре уже 2645 человек сдали плазму крови с антителами к коронавирусу — это на 82% больше, чем месяцем ранее, когда число доноров составляло 1453», — сказала она.

Всего, по словам вице-мэра, более 6,7 тыс. москвичей, выздоровевших после коронавирусной инфекции, стали донорами плазмы. При этом 12,6% из этот числа неоднократно сдавали кровь.

Вице-мэр отметила, что каждая донация крови может спасти жизни двум-трём пациентам.