Стокгольм, , 10:38 — REGNUM В Швеции учащиеся гимназий вновь вернутся к дистанционному обучению в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Решение правительства вступает в силу 7 декабря и будет действовать до 6 января. Об этом сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

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О переводе учеников-старшеклассников было заявлено в ходе пресс-конференции с участие премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, министра образования Анны Экстрём и генеральным директором Агентства общественного здравоохранения Йохана Карлсона.

«Мы вынуждены изменить формат получения образования. В нынешней ситуации это необходимо», — заявил премьер-министр Лёвен.

В то же время глава правительства Швеции напрямую обратился к старшеклассникам и объяснил, что дистанционное образование отнюдь не является поводом собираться большими компаниями перед рождественскими праздниками.

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