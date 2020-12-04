Ижевск, , 10:33 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом пять человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике было зарегистрировано шесть летальных случаев.

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Умерли мужчины в возрасте 39, 57, 59 и 72 лет, а также 72-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 238 человек.

Отметим, по данным общероссийского оперативного штаба, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 292 человека, из которых трое жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 декабря в республике выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне — 181 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 14 266 случаев.

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