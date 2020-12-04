Москва, , 10:28 — REGNUM В России увеличат компенсации медикам, переезжающим на работу в закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Об этом 4 декабря сообщает официальный сайт правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Медработники, переехавшие в ЗАТО, с 2020 года получают единовременные выплаты. Сумма для врачей составляет 1 млн рублей, для фельдшеров — 500 тыс. рублей. Согласно постановлению, сумма будет удвоена — до 2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров.

Для получения компенсации нужно заключить договор с медучреждением на срок не менее пяти лет.