Ижевск, , 10:28 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 4 декабря выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем прироста заражений с начала пандемии. Предыдущий максимум был зарегистрирован накануне — 181 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 14 266 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 132 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 11 229 человек. 238 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались пятеро жителей региона. Накануне было зафиксировано шесть летальных случаев.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время является 2799 человек. Из их числа 1825 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 775 — в состоянии средней степени тяжести, 199 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря тесты на коронавирус в республике проводятся в отношении всех граждан при обращении за медицинской помощью с признаками ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), не исключающими заражения SARS-CoV-2. Проведение теста не зависит от возраста пациента и наличия хронических заболеваний.

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