Еманжелинск, Челябинская область, , 10:27 — REGNUM В Еманжелинске Челябинской области детский сад должен возместить ребёнку моральный вред за полученную травму. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл с четырёхлетним воспитанником. Ребёнок упал во время прогулки и получил сотрясение головного мозга. Также у него оказалась сломана коронка зуба и сотрясение головного мозга.

После ЧП прокуратура провела проверку. Руководителю учреждения внесли представление, виновного сотрудника наказали. Кроме того, детсад заплатит 30 тыс. рублей в виде возмещения морального вреда.