Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM В Екатеринбурге не намерены вводить ограничения движения для личного транспорта в новогоднюю ночь. Об этом заявил глава города Александр Высокинский журналистам.

Чиновник уточнил, что никаких дополнительных запретов для личного транспорта в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года не будет.

Что же касается общественного транспорта, то он останется на линии 1 января. «Всё будет работать в обычном режиме выходного дня», — сказал мэр в эфире «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге отменили новогодние празднования в «Экспо-центре» и резиденции свердловского губернатора.

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