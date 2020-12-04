Оренбург, , 10:25 — REGNUM В Оренбургской области в отношении новгородского предприятия возбуждено административное производство. Компанию подозревают в незаконном вознаграждении от имени юридического лица, сообщает прокуратура Оренбуржья.

Установлено, что в конце 2017 года представитель согласно договоренности перечислил 60 тысяч рублей работнику новотроицкого завода за непроведение претензионной работы в случае поступления от поставщика некачественной продукции, а также за бездействие при выявлении других нарушений условий договора. В настоящее время материалы дела находятся на рассмотрении в суде.

«Во избежание фактов сокрытия правонарушителем средств и имущества, подлежащих взысканию при назначении наказания, прокурор ходатайствовал о применении обеспечительных мер. Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 города Новотроицк на банковские счета организации в сумме не менее 1 млн рублей наложен арест», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Стоит отметить, работник новотроицкого завода в сентябре 2019 года понес уголовное наказание — штраф в 3 млн рублей и запрет на должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в течение трех лет.

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