Иваново, , 10:25 — REGNUM Организации дополнительного образования для дошкольников и школьников с первого по четвертый классы могут вернуться к очному режиму работы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, соответствующие изменения 3 декабря внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности».

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Организации дополнительного образования возобновить занятия в очной форме с детьми дошкольного возраста и школьниками с первого по четвертый классы общеобразовательных организаций с 4 декабря. При этом в регионе по-прежнему запрещена работа детских игровых комнат и развлекательных центров.

Как прокомментировал директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин, решение о возобновлении работы организаций дополнительного образования связано с отсутствием роста заболеваемости COVID-19 среди дошкольников и младших школьников.

Организации дополнительного образования региона приостановили очную работу с детьми с 26 октября — с началом осенних каникул.