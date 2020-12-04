Черкесск, , 10:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2021 году направят на обеспечение жильем детей-сирот 29,903 млн рублей. Такие цифры заложены в бюджете региона на 2021 год, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Объем средств, которые власти намерены выделить на эти цели, в два с лишним раза меньше, чем в нынешнем году.

В 2020 году на обеспечение жильем 60 детей-сирот было выделено почти в два раза больше средств — 76,6 млн рублей. В 2019 году — около 49 млн рублей. Двумя годами ранее эта сумма составляла 40 млн рублей, пишет ТАСС.

Вместе с тем очередь из детей-сирот, которые имеют право на обеспечение жильем за счет государства, составляла в Карачаево-Черкесии на начало 2020 года 572 человека. Снижение в будущем году запланированной суммы расходов на жилье для них значительно отдаляет дату его получения.

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