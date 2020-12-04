Тбилиси, , 10:21 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 5068 случаев заражения коронавирусом, что является «рекордом» для страны. Эту информацию 4 декабря опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Всего на текущую дату в стране выявили 152 704 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 126 904 победили инфекцию, в том числе 2336 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 1425 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 38 — в течение последних суток. В стационаре лечат 6671 пациента, в оборудованных гостиницах — 3899. На карантин поместили 1241 человека.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки выявили 4206 носителей SARS-CoV-2. В тот же период из числа ранее заразившихся коронавирусом сняли с медицинского учета 2947 человек.

Стоит отметить, что в Грузии в рамках профилактики пандемии с 28 ноября ввели ограничения для торговых объектов. Свободно разрешено торговать аптекам, а также магазинам, которые продают продукты или товары первой необходимости. Это вызвало протесты среди предпринимателей и других представителей торговли. На акции протеста с требованием смягчить ограничения выходили продавцы цветов, а также владельцы ресторанов и торговых центров.

Читайте ранее в этом сюжете: Протестующие в Тбилиси пытаются прорваться в здание минздрава Грузии