Москва, , 10:20 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 78,2 млн. Об этом 4 декабря сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 03.12.2020 проведено 78 227 415 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 533 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 524 489 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 2 декабря число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 77 693 654.