В России продолжаются дискуссии вокруг необходимости объявления 31 декабря выходным днём. Так, официально 31 декабря 2020 года в России является рабочим днём, о чём напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что решение об объявлении выходным днём последнего дня года остаётся за руководством субъектов страны.

С призывом объявить 31 декабря выходным выступил член Общественной палаты РФ, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он призвал глав российских регионов принять соответствующее решение, поскольку доля лиц, поддерживающих такой шаг, «составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан». Он напомнил, что в 2019 году соответствующую инициативу поддержали 15 российских регионов, среди которых — Крым, Ставропольский и Краснодарский края, а также Пензенская, Орловская и Магаданская области.

Впоследствии главы субъектов РФ начали принимать решения о выходном дне 31 декабря. Так, к 4 декабря соответствующие указы выпустили в Ставропольском крае, Крыму, Владимирской, Курской и Белгородской областях, а в Татарии решили сделать выходной в счёт рабочего дня 26 декабря.

О том, какие регионы включились в режим «последнего выходного дня 2020 года», рассказывает ИА REGNUM.

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