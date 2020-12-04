Превратить 31 декабря в выходной день, заменив его на один из праздничных, сейчас под силу любому работодателю, заявил ранее экс-глава Минтруда, ныне глава ПФР Максим Топилин.
Для того чтобы сделать 31 декабря выходным, необходимо, чтобы такое решение приняли правительство, работодатели и профсоюзы, так как они могут подойти к вопросу с профессиональной точки зрения, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
Госдума отказалась законом вводить выходной день 31 декабря
Госдума 26 ноября при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря. Депутаты фракции ЛДПР предложили поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми «один из выходных дней соответствующего календарного года переносится нормативным правовым актом правительства Российской Федерации на 31 декабря, если этот день не является выходным». Аргумент — правительство уже имеет право устанавливать выходной день на 31 декабря.
В Татарии 31 декабря объявили выходным днём
В Татарии 31 декабря 2020 года объявлено выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал глава РТ Рустам Минниханов. Речь идет, прежде всего, о лицах, замещающих государственные должности в республике, назначение и освобождение на которые осуществляются главой РТ, замещающих в исполнительных органах госвласти РТ должности государственной гражданской службы и иные должности. Рабочим днем в связи с этим определено 26 декабря.