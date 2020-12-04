Тольятти, Самарская область, , 10:17 — REGNUM Реконструкцию набережной в Автозаводском районе Тольятти планируют начать в следующем году. Об этом 3 декабря сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в 2021 году руководство региона планирует направить 2 млрд рублей из средств федерального бюджета на строительство важных для жителей объектов, одним из которых является набережная в Автозаводском районе Тольятти.

Азаров отметил, что жители города уже много лет ждут реконструкции данного объекта, где они смогут отдыхать и гулять с детьми. К 50-летию АвтоВАЗа в Тольятти была разработана программа мероприятий, в которые вошла и реконструкция набережной.

Глава области подчеркнул, что прошлая власть допустила передачу арендаторам муниципальной земли набережной, поэтому начинать работу было нельзя. При этом на реконструкцию денежные средства были найдены, а чиновникам была поставлена задача по возвращению набережной городу. Одновременно с этим были начаты работы по разработке проекта реконструкции.

Азаров сообщил, что чиновники добились в судебном порядке расторжения незаконных договоров. Поэтому в следующем году начнется реконструкция набережной. Отмечается, что средства федерального бюджета также будут направлены на возведение Дворца спорта в Самаре.

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