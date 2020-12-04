Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM В Петербурге за сутки немного снизили темпы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 4 декабря городской оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Так, за последние 24 часа в городе проверили на наличие вируса 39 802 человек. Накануне же было проведено на 1300 тестов больше.

Под медицинским наблюдением в Северной столице сейчас находятся 1918 человек, из них 41 — в обсерваторе, 363 — на самоизоляции, 1514 — контактные лица.

В справочную службу по теме коронавируса поступил 2271 вызов. Волонтеры с 5 октября обработали 2190 заявок, помогая людям на самоизоляции. Оставить заявку можно по горячей линии 8−800−200−34−11.

Добавим, с начала октября 35 236 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге на 16% снизилась суточная смертность от COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Петербурге стабилизировалось суточное число новых случаев COVID-19