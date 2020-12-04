Рязань, , 10:13 — REGNUM Возможную аварию на газопроводе в жилом доме предотвратили специалисты компании «Рязаньгоргаз», сообщили 4 декабря в пресс-службе компании. Пострадать могли 20 семей.

Газовики проводили плановое техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоэтажке по улице Островского. Бригада обнаружила коррозию газопровода в межэтажном перекрытии. Это могло привести к утечке газа, возможная опасность грозила 20 семьям.

На время восстановительных работ газоснабжение было приостановлено. После ремонта подача газа возобновлена.