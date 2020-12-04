Октябрьский район, Оренбургская область, , 10:10 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области выявлены нарушения в сфере госзакупок, проведенных в рамках реализации национальных проектов «Культура» и «Образование». Глава сельсовета и директор школы привлечены к административной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, глава Новотроицкого сельсовета искусственно раздробила крупный муниципальный контракт на пять договоров. Капремонт местного дома культуры выполнял один и тот же подрядчик. Общая стоимость работ составила около 2,7 млн рублей.

За принятие решения о закупке работ для обеспечения муниципальных нужд у единственного подрядчика чиновнику назначен штраф в размере 25 тыс. рублей. Кроме того, глава сельсовета оштрафована на 30 тыс. рублей за нарушение срока размещения информации об исполнении данного и других контрактов.

Директор Булановской средней общеобразовательной школы без проведения аукциона заключил со строительной фирмой договор на 2,6 млн рублей на проведение капитального ремонта спортивного зала учреждения образования. За нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок директор привлечен к административной ответственности — штрафу в 25 тыс. рублей. Постановления о штрафных санкциях в законную силу не вступили.