Петрозаводск, , 10:31 — REGNUM В Республике Карелия вместо перевода учащихся младших классов на дистанционную форму обучения их отправят на зимние каникулы. Дети не будут учиться с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Об этом 4 декабря сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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По его словам, к такому решению власть Карелии пришла из-за значительного ежедневного прироста заболевших коронавирусом, в том числе среди детей. Ввиду чего, еще в ноября учащиеся 4−8-х и 10-х классов школ, а также студенты средних профессиональных учебных заведений были переведены на дистанционное обучение.

«Чтобы преломить ситуацию, сейчас крайне важно максимально прервать возможные цепочки инфицирования», — пояснил Парфенчиков.

Поэтому было решено также поступить и с учащимися младших классов, которые наравне с другими детьми активно заражаются коронавирусной инфекцией. Только за последние три недели 144 класса, а это почти три тысячи человек, были помещены на карантин из-за коронавируса.

«Мы понимаем, что переводить детей младшей школы на дистанционное обучение нельзя, поэтому приняли иное решение — раньше отправить их на каникулы. Таким образом, ученики 1−4 классов школ республики будут отдыхать с 19 декабря по 10 января», — объяснил Парфенчиков.

Таким образом руководство Карелии хочет минимизировать контакты детей внутри классов и, соответственно, снизить риск инфицирования как в педагогических коллективах, так и в семьях детей и педагогов.

Кроме того, по этой же причине с 7 по 31 декабря ученики 9-х и 11-х классов будут переведены на дистанционный формат обучения. Однако, при благоприятной эпидобстановке на территориях населенных пунктов в небольших школах с численностью до 300 человек, очная форма обучения сохранится.

«Также до 31 декабря продлеваем дистанционную форму обучения в наших техникумах и колледжах, проведение практических занятий в аудиториях в группах не более 10 человек сохраняется», — подытожил Артур Парфенчиков.

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