Москва, , 10:09 — REGNUM Новая коронавирусная инфекция по-хозяйски ведёт себя весной и осенью, но достижение так называемого плато возможно. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

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По её словам, новый вирус пришёл в свой — осенне-зимний — сезон и «ведёт себя по-хозяйски». Остановить его распространение получится тогда, когда все будут выполнять несложные меры профилактики.

«Немножечко будет, наверное, и весенний [период эпидемии]», — сказала Попова.

Она добавила, что ситуация с COVID-19 в России остаётся напряжённой, хотя темпы прироста больных снижаются. Пока медики выявляют «достаточно большое» количество новых случаев заражения.

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