Екатеринбург, , 10:09 — REGNUM В Екатеринбурге отказались от проведения новогодних празднований в резиденции губернатора Свердловской области и «Экспо-центре». Об этом сообщили организаторы.

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Гендиректор МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов написал в Facebook, что «Экспо-Ёлку» перенесли на декабрь 2021 года из-за эпидемиологической ситуации. Аналогичное решение приняли свердловские власти.

«Проведение массовых мероприятий, в том числе новогоднего праздника в резиденции губернатора Свердловской области, не предполагается», — заявили в оперштабе региона «Новому дню».

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге отменили массовые мероприятия в Ледовом городке. Сам городок будет построен, но без горок и аттракционов.

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