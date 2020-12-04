Нальчик, , 10:05 — REGNUM В Кабардино-Балкарии примут дополнительные меры безопасности на объектах туристической отрасли. О необходимости их внедрения в преддверии горнолыжного сезона 2020−2021 годов заявили 2 декабря члены оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

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В числе мер будут приняты, в частности, обязанность ношения маски пассажирами канатных дорог, соблюдение социальной дистанции, регулярная дезинфекция всех контактных поверхностей в организациях проката горнолыжного инвентаря и канатной перевозки пассажиров.

Глава республики Казбек Коков поручил правительству как можно быстрее подготовить проект соответствующего документа о введении дополнительных ограничений.

Напомним, в Кабардино-Балкарии число носителей коронавируса, по данным регионального минздрава на 3 декабря, превысила 13 тыс. человек. Скончался от COVID-19 221 житель региона.