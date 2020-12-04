Казань, , 10:16 — REGNUM В Татарии 31-е декабря 2020 года объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Речь идет, прежде всего, о лицах, замещающих государственные должности в республике, назначение и освобождение на которые осуществляются главой РТ, замещающих в исполнительных органах госвласти РТ должности государственной гражданской службы и иные должности.

Муниципалитетам, не относящимся к исполнительной власти и другим организациям на территории Татарии, рекомендовано принять соответствующий рабочий график.

В документе говорится, что рабочим днем в связи с этим определен 26-е декабря. Решение об этом принято в целях рациональной организации рабочего времени в регионе.

ИА REGNUM напоминает, предприятия общественного питания в Татарии в ночь с 31 декабря на 1 января смогут работать до 03:00 мск. Ассоциация рестораторов обратилась к Рустаму Минниханову с просьбой дать возможность поработать в новогоднюю ночь. Глава республики удовлетворил их запрос, подчеркнув при этом, что они обязаны соблюдать все предписания Роспотребнадзора.

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